«Твое испытание я не прошел»: рэпер Гуф развелся и написал об этом песню Рэпер Гуф официально развелся с женой Юлией Королевой в мировом суде

Фото: Социальные сети

Гуф с Юлией Королевой

44-летний рэп-музыкант Гуф (Алексей Долматов) развелся со второй женой Юлией Королевой в мировом суде Москвы, сообщает «5 канал» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. Сообщается, что супруги расстались без взаимных претензий, вопросы по воспитанию общей дочери стороны решили внесудебным порядком. В тот же день музыкант выпустил трек, в котором описал свое расставание с бывшей женой.

Искренне поздравляю Алексея с освобождением от семейных уз и то-то мне подсказывает, что долго он холостяком не проходит, — сообщил Сергей Жорин.

В своей новой песне под названием «Не вини меня» исполнитель отметил, что его супруга любила деньги, а он устал «вести себя хорошо». Обращаясь к бывшей жене, Гуф сообщил, что он «долго мучился», но не прошел испытание.

Твое испытание я не прошел, на эту движуху я подписался сам, — говорится в тексте композиции.

Рэпер также подчеркнул, что пытаясь сохранить отношения, дарил экс-супруге полет на воздушном шаре и рекламный баннер в центре Москвы, однако это не помогло спасти брак.

Ранее пластический хирург Арташес Айрапетян высказался о пластических операциях жены Гуфа Юлии, отметив, что их количество может быть намного меньше, чем предполагают пользователи соцсетей. При этом, по его словам, определить наличие или отсутствие у нее пластических процедур довольно трудно, так как Юлия активно редактирует свои фотографии.