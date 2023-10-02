Пластический хирург рассказал, что с собой сделала жена Гуфа ради внешности Хирург Айрапетян: жена рэпера Гуфа добилась впечатляющих результатов

Фото: Соцсети

Юлия и Алексей Долматовы

Реальное количество операций у жены рэпера Алексея Долматова (Гуф) Юлии может быть намного меньше, чем предполагают пользователи соцсетей, заявил NEWS.ru пластический хирург Арташес Айрапетян. При этом, по его словам, определить наличие или отсутствие у нее пластических процедур довольно трудно, так как Юлия активно редактирует свои фотографии.

Я уверен, что реальное количество операций намного меньше, чем предполагают пользователи соцсетей. Юлия, безусловно, обладает естественной красотой, но, несмотря на это, она активно работает над своими фотографиями в фотошопе, что затрудняет точную оценку наличия или отсутствия пластических процедур, — говорит хирург.

Однако, по его словам, заметно, что преображение девушки связано в первую очередь с ее процессом похудения, в котором она достигла «впечатляющих результатов». Что касается процедур, то почти все они косметологические, а не хирургические.

Очевидно, что Юлия проводила контурную пластику с помощью филлеров в области губ, скул и подбородка. Эти процедуры позволили ей подчеркнуть и выразить свою естественную красоту, придав лицу более модельный вид. Однако одну пластическую операцию Юлия все-таки сделала — это удаление комков Биша, — говорит Айрапетян.

Что касается маммопластики, которую, как уверяет девушка, она не проводила, специалист не видит оснований ей не доверять. По его словам это сложно распознать по фотографии, так как каждый человек уникален.

Юлия сделала акцент на том, что маммопластику она не проводила, при этом не отрицая, что прибегает к услугам косметологии. Сложно сказать, так ли это на самом деле, какими бы откровенными фото она ни делилась. Каждый человек индивидуален, у Юлии часто менялся вес, визуально размер груди меняется в зависимости от позы на фото, поэтому в целом нет оснований ей не верить, — подытожил врач.

Ранее бывшая жена Алексея Долматова Айза Анохина рассказала о тяжелых моментах в их жизни. По ее словам, отношения с артистом и их завершение привели девушку к депрессии. Айза подчеркнула, что она всегда была «при Гуфе», хотя в самом начале их романа Долматов еще не был знаменитым. Айза же, в свою очередь, не имела каких-либо амбиций и просто любила мужа, а после развода осталась без денег, друзей и работы.