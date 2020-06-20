Айза Анохина рассказала об изменах и унижениях со стороны Гуфа

https://static.news.ru/photo/54d6fbc0-b300-11ea-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина в очередной раз рассказала в эфире телеканала «Супер» о тяжёлых моментах в их жизни с первым мужем.

По её словам, отношения с артистом и их завершение привели девушку к депрессии. Она чувствовала себя буквально «никем». Айза подчеркнула, что она всегда была «при Гуфе». И это при том, что в самом начале их романа Долматов ещё не был знаменитым. Айза же, в свою очередь, не имела каких-либо амбиций, она просто любила мужа, а после развода осталась без денег, друзей и работы.

Его друзья скрывали от меня измены. Он же крутой Гуф, а я кто? Он меня так сильно в этом убедил. Говорил, что я ничтожество, — заявила Анохина в программе «Супер Айза».

Также она сообщила, что ни один человек по-прежнему не знает, как на самом деле ей было тогда тяжело. Известно, что Гуф многие годы был зависим от тяжёлых наркотиков, что также разрушило их брак. По словам Айзы, запрещённые вещества гораздо страшнее измены, ведь от супружеской неверности ещё никто не умирал.

Анохина и Гуф были женаты пять лет. У них есть сын по имени Сами. Развод знаменитой пары и их последующая жизнь долгое время сопровождались скандалами и взаимными оскорблениями.

Как ранее писал NEWS.ru, Анохина рассказала, как страдает её сын из-за того, что говорят о его отце. Мальчика пришлось перевести из одной школы в другую, потому его обзывали сыном наркомана.