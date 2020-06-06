Айза Анохина рассказала о страданиях сына из-за скандальной репутации отца

https://static.news.ru/photo/cdb742ce-a884-11ea-8883-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала, как страдает их сын Сэм из-за того, что говорят о его отце. Мальчика пришлось перевести из одной школы в другую, потому его обзывали сыном наркомана.

Сейчас 10-летний ребёнок переживает тяжёлый период, он постоянно плачет, срывается на младшем брате, из-за чего вынужден посещать психолога.

После истории с Гуфом, что он сошёл с ума в прямом эфире, у Сэма невроз. Он не спит, пока я не вернусь с работы. Может просто так заплакать, — рассказала расстроенная мать в эфире программы «Супер Айза» на телеканале «Супер».

Мальчик не хочет ходить к психологу и однажды убежал с приёма. Но сейчас Айза сама старается ходить с сыном к специалисту, несмотря на то, что всё время у неё отнимает работа. Из-за этого Сэм тоже постоянно кричит и упрекает мать, что она любит работу больше, чем его.

Гуф по возможности старается быть в жизни сына, но именно сейчас, считает бывшая жена рэпера, мальчику необходима поддержка отца.

Лёша заезжает в гости. Бывает, мы ссоримся, пару дней можем не общаться. Но так или иначе мы остаемся родителями Сэма, а я никогда не буду встревать между детьми и их папами, — говорит телеведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена рэпера Алексея Долматова Айза Анохина рассказала, что с Олегом Майами её связывает не только дружба. Слухи об отношениях 35-летней теледивы и 29-летнего певца появились ещё в прошлом году.