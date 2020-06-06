Айза Анохина призналась в романе с Олегом Майами

https://static.news.ru/photo/2d9d9a6e-a7fc-11ea-8a54-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова Айза Анохина рассказала, что с Олегом Майами её связывает не только дружба.

Слухи об отношениях 35-летней теледивы и 29-летнего певца появились ещё в прошлом году. Однако Айза упорно это скрывала, уверяя, что не испытывает к Майами никаких чувств.

Экс-жена Гуфа считала музыканта легкомысленным и глупым, но однажды встретившись с ним, она полностью изменила мнение о певце.

По её словам, они встречаются уже несколько месяцев. Девушка влюбилась в него, потому что ещё никто не относился к ней, «как к чему-то хрустальному».

Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем, — сказала она.

Девушка также добавила, что Олег влюбился в неё раньше, чем она в него, и уже посвятил ей песню, пишет StarHit.

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