Исхаков рассказал, к кому уйдёт от Полины Гагариной

https://static.news.ru/photo/35b7ebe0-1cba-11eb-a920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, к какой женщине он уйдёт после развода с певицей. Выбор супруга Гагариной вызвал у поклонников удивление и недоумение.

В своём Instagram Исхаков разместил несколько фотографий «крестьянской» фотосессии, в которой участвовали девушки из шоу «Модель XL». На снимках девушки с пышными фигурами позируют в компании коров на фоне стогов с сеном.

Что ж, возможно, моя следующая жена будет пышечкой. И вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой?! Я поработал для ТВ-Шоу Модель-XL. Было очень интересно. Все девушки просто огонь. Да здравствует бодипозитив, — написал фотограф в подписи к фотографиям.

Поклонники неоднозначно отнеслись к такому заявлению Исхакова. Один из них поинтересовался, развёлся ли фотограф с Полиной Гагариной, на что тот ответил: «Нет». Другие подписчики хвалили вероятный будущий выбор фотографа и отмечали, что девушки на фотографиях получили у Исхакова очень красивыми.

Как сообщал NEWS.ru, информация о разводе звёздной пары Полина Гагарина — Дмитрий Исхаков появилась в СМИ ещё в мае. Фотограф и певица никак не комментировали эту информацию, но затем Исхаков признался, что они с Полиной давно не живут вместе , а от брака не осталось и следа.

От Гагариной журналистам тогда так и не удалось добиться никаких комментариев. Но затем она косвенно подтвердила, что с Исхаковым, судя по всему, отношений у неё больше нет. Гагарина сказала, что лучше слов на эту тему скажут её дела.

Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.