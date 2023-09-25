Подавшая на развод Мария Погребняк появилась в Париже с новым возлюбленным Мария Погребняк отправилась в путешествие с бизнесменом Игорем Головинским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

34-летняя блогер и предприниматель Мария Погребняк (Шаталова), подавшая на развод с мужем 18 июля, отправилась в Париж с новым возлюбленным, бизнесменом Игорем Головинским, пишет StarHit. Мать троих детей и финалистка шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) опубликовала видео, на котором прикрепляет «замочек любви» к ограде на мосту. Издание сообщает, что пара появляется на публике с июня 2023 года.

Впервые Погребняк и Головинского заметили вместе на дне рождения блогера Алины Акиловой, через пару недель пара отправилась на совместный отдых по Италии, говорится в сообщении. По данным издания, блогер знакома с бизнесменом много лет, свои отношения она не афиширует.

Первая информация о проблемах в семье Павла и Марии появилась весной 2023 года. Тогда СМИ написали об измене футболиста. Пока Мария участвовала в съемках шоу «Звезды в Африке», ее мужа замечали в ночных клубах в окружении девушек.Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, после возвращения Марии со съемок супруги поговорили и приняли решение жить отдельно.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк попросила при разводе оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. В пресс-службе Преображенского районного суда подтвердили информацию о разводе, подчеркнув, что супруги не планируют делить имущество.

