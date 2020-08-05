Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

https://static.news.ru/photo/171bcbde-d71e-11ea-bd15-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О перемене в личной жизни она рассказала в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася».

Исполнительница призналась, что всегда старалась оберегать личную жизнь от чужих глаз. Она отметила, что скрывала своё расставание с Исхаковым точно так же, как скрывала вторую беременность. Также Гагарина заявила, что не составляла брачного договора до свадьбы с фотографом. Вокалистка объяснила это тем, что относит себя к категории романтичных людей. А такие контракты свойственны прагматикам.

Я не выстраиваю стратегию. Мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и начинаешь что-то подписывать. Это заведомо готов не умереть в один день, — объяснила певица.

Собеседница исполнительницы Наталья Краснова спросила, как та отнесётся к отказу мужчины подписывать договор, если в нём будет указан отказ от материальных претензий в случае развода. Гагарина в ответ сказала, что в таком случае о настоящей любви говорить не приходится, сообщает «Вечерняя Москва».

Мы верим в порядочность мужчин, в любовь, поэтому не подписываем договоры, — уточнила она.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. У певицы уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.

О том, что они находятся на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эту информацию. Позже Исхаков подтвердил , что их брак трещит по швам и они не живут вместе. В конце июля Гагарина уклончиво ответила журналистам на вопрос о расставании с мужем. Вдаваться в подробности о происходящем в своей семье Гагарина не стала, но подметила, что «лучше её слов за неё скажут дела».

В начале августа Исхакова заметили в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с годовалым ребёнком. Пара держалась за руки и вела себя как молодая семья. Кроме того, снимок этой девушки, кормящей грудью малыша, недавно появлялся и в соцсетях фотографа. При этом журналисты не нашли данных о бракоразводном процессе между Гагариной и Исхаковым на сайте Мосгорсуда, писал NEWS.ru.