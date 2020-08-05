Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О перемене в личной жизни она рассказала в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася».
Исполнительница призналась, что всегда старалась оберегать личную жизнь от чужих глаз. Она отметила, что скрывала своё расставание с Исхаковым точно так же, как скрывала вторую беременность. Также Гагарина заявила, что не составляла брачного договора до свадьбы с фотографом. Вокалистка объяснила это тем, что относит себя к категории романтичных людей. А такие контракты свойственны прагматикам.
Я не выстраиваю стратегию. Мне кажется, это невозможно, когда ты приходишь и начинаешь что-то подписывать. Это заведомо готов не умереть в один день, — объяснила певица.
Собеседница исполнительницы Наталья Краснова спросила, как та отнесётся к отказу мужчины подписывать договор, если в нём будет указан отказ от материальных претензий в случае развода. Гагарина в ответ сказала, что в таком случае о настоящей любви говорить не приходится,
Мы верим в порядочность мужчин, в любовь, поэтому не подписываем договоры, — уточнила она.
Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. У певицы уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.
О том, что они находятся на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эту информацию. Позже Исхаков
В начале августа Исхакова заметили в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с годовалым ребёнком. Пара держалась за руки и вела себя как молодая семья. Кроме того, снимок этой девушки, кормящей грудью малыша, недавно появлялся и в соцсетях фотографа. При этом журналисты не нашли данных о бракоразводном процессе между Гагариной и Исхаковым на сайте Мосгорсуда, писал NEWS.ru.
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