Поклонники ждут от Тимати участия в шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/0fe475fe-0587-11eb-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Тимати может в ближайшем будущем стать героем реалити-шоу «Холостяк», считают его поклонники.

Под его последней публикацией в Instagram за последние сутки появилось множество комментариев, предлагающих ему найти себе возлюбленную, став героем передачи, пишет «Телепрограмма».

Сама публикация артиста озаглавлена «30.10.2020», но что конкретно эта дата анонсирует, непонятно.

Портал напоминает, что недавно Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой, которая родила от него сына, и, возможно, он захочет найти себе новую спутницу.

Некоторые пользователи не оценили подобную перспективу.

Остановите его! Только не «Холостяк», — пишут поклонники.

Другие считают, что Тимати выше подобных шоу, а некоторые намекают на то, что артист не лучшим образом поступает с девушками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ заподозрили рэпера в романе с тату-мастером после его расставания с Решетовой.