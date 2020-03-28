https://static.news.ru/photo/382598ba-70d9-11ea-a591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Королева шансона Любовь Успенская переживает сложный период. Певица с трудом общается с единственной дочерью — Татьяной Плаксиной — и пытается наладить с ней отношения. Пока все попытки безрезультатны.

По мнению поклонников, переживания отражаются на внешности исполнительницы и сейчас она «выглядит очень плохо».

Даже под слоем грима у неё видны круги под глазами. <...> Вблизи она смотрится ещё хуже. Лицо одутловатое, отёкшее, — рассказал поклонник звезды после концерта на Дальнем Востоке.

Корреспонденты портала Собеседник.ru показали фото Успенской медикам. По их мнению, королеве шансона требуются специальные процедуры. В ином случае ситуация станет только хуже.

Я вижу, что Любовь уже делала блефаропластику <...>. Обычно её делают по необходимости, но, как правило, один раз в 15–20 лет <...>. Обжигается поверхностный слой кожи, после этого регенерируется новый. В результате кожа подтягивается, лифтингуется, — считает дерматовенеролог Анна Шеверова.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что после переезда в США её эмоциональное состояние стабилизировалось. Сейчас у неё нет претензий к матери, однако она подозревает, что та наняла человека, который до сих пор следит за ней. При этом девушка показала выписки из больниц, в которых она лежала в прошлом году. В них говорится, что она зависела от каннабиодных препаратов. У неё хронический шизофреноподобный психоз.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.