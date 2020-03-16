https://static.news.ru/photo/2c0bb48c-67b1-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что после переезда в США её эмоциональное состояние стабилизировалось. Сейчас у неё нет претензий к матери, однако она подозревает, что та наняла человека, который до сих пор следит за ней.

Девушка утверждает, что кто-то постоянно проверяет её iCloud, читает переписки и пытается отслеживать её маршруты.

Я подозреваю, что это Максим Заболотный, некий детектив, который меня похитил и вернул к маме. Он уже ранее лазил в мой телефон, — заявила Плаксина в эфире программы «Прямой эфир».

При этом девушка показала выписки из больниц, в которых она лежала в прошлом году. В них говорится, что она зависела от каннабиодных препаратов. У неё хронический шизофреноподобный психоз.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.