https://static.news.ru/photo/c16078a0-58f3-11ea-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Любовь Успенская отказалась от гонорара за съёмки в передаче Собчак. Об этом рассказал руководитель детективного агентства «Insider77» Максим Заболотный, который занимался поисками сбежавшей дочери звезды.

Исполнительница шансона не получила за скандальную передачу ни копейки. Зато другие рейтинговые программы предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица снялась у них и поведала свои откровения, сообщает KP.RU. Но Успенская отказалась от съёмок.

Она не хотела зарабатывать на беде, хотела только донести свою правду. А в итоге Успенскую за её честность взяли и опозорили, — уточнил позицию певицы детектив, добавив, что артистка после этой передачи «совершенно разбита».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, поддержала подругу Любовь Успенскую после передачи Собчак. Певица заверила, что считает исполнительницу шансона «прекрасной мамой» и хорошим другом.