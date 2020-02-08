https://static.news.ru/photo/a384515a-4b5e-11ea-9849-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская и Татьяна Плаксина Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

В эфире НТВ показали выпуск программы «Звёзды сошлись», который был посвящён скандалу в семье певицы Любови Успенской. Её дочка заявила, что мать над ней издевалась. Сегодня были показаны отрывки с интервью Татьяны Плаксиной, в котором девушка объясняет, что недопонимание со знаменитой родительницей у неё началось ещё в детстве.

Всё началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души, — призналась Плаксина.

Адвокат Александр Бенхин, увидев отрывки этого интервью, отметил, что «нельзя давать в эфир откровения больного человека». По его мнению, девушка сейчас находится в неадекватном состоянии. А её опекуном является мать.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, у дочери Успенской оказалась шизофрения.