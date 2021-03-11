Поклонники Шуры обеспокоились болезненной худобой артиста

Похудевший на 30 кг певец Шура не на шутку обеспокоил своих поклонников. Вначале постройневший артист выглядел неплохо, однако со временем его вес ещё больше уменьшился и эта худоба уже стала выглядеть болезненной.
Под видеороликом, который Шура
«Шурик, чего с тобой? Как-то исхудал. Как здоровье?», «Саша, всё хватит, перебор в худобе, сейчас прям остановись!», «Ох, не приболел ли Александр? Что-то с худобой перебор, одни зубы торчат», «Вы уже нездорово выглядите, пожалуйста, остановитесь худеть!», написали поклонники.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что участник телевизионного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов в борьбе с лишним весом перенёс очередное хирургическое вмешательство. Ему удалили лишнюю кожу, которая образовалась после стремительного похудения. В 2020 году артисту провели гастрошунтирование, уменьшив объём желудка, и с тех пор он сбросил около 50 килограммов. По словам артиста, в нынешнем теле ему вполне комфортно. Сейчас он весит порядка 95 килограммов против прежних 140. Дискомфорта и «голодных глаз», уверяет Морозов, нет.