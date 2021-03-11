Поклонники Шуры обеспокоились болезненной худобой артиста

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Похудевший на 30 кг певец Шура не на шутку обеспокоил своих поклонников. Вначале постройневший артист выглядел неплохо, однако со временем его вес ещё больше уменьшился и эта худоба уже стала выглядеть болезненной.

Под видеороликом, который Шура опубликовал на своей странице в Instagram, взволнованные подписчики попросили его больше не худеть.

«Шурик, чего с тобой? Как-то исхудал. Как здоровье?», «Саша, всё хватит, перебор в худобе, сейчас прям остановись!», «Ох, не приболел ли Александр? Что-то с худобой перебор, одни зубы торчат», «Вы уже нездорово выглядите, пожалуйста, остановитесь худеть!», написали поклонники.

Как пишет «Экспресс газета», звезда 1990-х в своё время победил онкологию. От опухоли и метастазов пришлось избавляться с помощью 18 тяжелейших курсов химиотерапии. Затем ему пришлось лечь под нож из-за грыжи в желудке. Сильно поправившийся Шура после операции начал питаться исключительно детскими пюрешками, за счёт чего сбросил больше 30 кг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участник телевизионного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов в борьбе с лишним весом перенёс очередное хирургическое вмешательство. Ему удалили лишнюю кожу, которая образовалась после стремительного похудения. В 2020 году артисту провели гастрошунтирование, уменьшив объём желудка, и с тех пор он сбросил около 50 килограммов. По словам артиста, в нынешнем теле ему вполне комфортно. Сейчас он весит порядка 95 килограммов против прежних 140. Дискомфорта и «голодных глаз», уверяет Морозов, нет.