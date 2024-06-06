Похудевшая с помощью лекарства Семенович показала фигуру в купальнике Семенович показала фигуру на отдыхе в Турции после курса похудения

Фото: Социальные сети

Анна Семенович

Певица Анна Семенович опубликовала в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в купальнике во время отдыха в Турции. Ранее артистка сообщила, что прошла курс похудения с помощью диабетического лекарственного препарата. Она отметила, что избежала побочных эффектов и чувствует себя прекрасно. Семенович также призналась, что пока ей удалось избавиться от пяти лишних килограммов и выпирающего живота.

Мне захотелось к одному интересному проекту убрать 10 килограммов. Пять уже убрано, еще чуть-чуть и я приду к цели. Я стараюсь не переедать, есть мало. Уходит животик и жирок, мне стало легче. Я себе очень нравлюсь. Я всегда себе очень нравлюсь6 я заядлый бодипозитивщик, — поделилась Семенович с подписчиками.

Ранее Семенович заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. По ее словам, медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов. Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой, в частности тем, что ушел лишний вес на животе.

До этого Семенович рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов. Исполнительница ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что данный параметр индивидуален для каждого человека.