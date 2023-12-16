«Подушки из гусиного пуха и кровати King Size»: опубликован райдер SHAMAN Baza: подушки из гусиного пуха и кровати King Size входят в райдер певца SHAMAN

Telegram-канал Baza опубликовал полный райдер певца SHAMAN. По его информации, в частности, в список требований артиста к выступлениям входят подушки из гусиного пуха, кровати King Size и автомобили Mercedes-Benz Maybach.

Как передает канал, артист выбирает тонированные машины, которые должны предоставить организаторы концертов, а в случае длинной поездки SHAMAN требует минивены с матрасом по размеру заднего дивана и опытными, выспавшимися водителями. По данным канала, наибольшее внимание артист уделяет безопасности и просит двух личных телохранителей, которые должны находиться с ним от прилета до вылета и передвигаться на автомобилях не ниже бизнес-класса.

Baza также сообщает, что проживать SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля, а в его гримерке должны быть вода, чай, фрукты и десяток брускетт. По информации канала, в среднем за полуторачасовой концерт певец просит 12 млн рублей.

Ранее продюсер и концертный директор Алексей Новацкий раскрыл необычный пункт в райдере певицы Лободы. По его словам, артистка указывает в списке требований черные и белые носки. При этом он добавил, что зачастую звезды добавляют подобные пункты в райдер, чтобы проверить организаторов концертов на внимательность.