«Подлость и лицемерие»: Поплавская об отмене шоу комика Гудкова в России Поплавская поблагодарила россиян за отмену трех концертов комика Гудкова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса Яна Поплавская в Telegram-канале поблагодарила россиян за помощь в отмене выступлений комика Александра Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. Она отметила, что патриоты и честные люди ненавидят «подлость, предательство и лицемерие». По словам Поплавской, зрители обвинили юмориста «в спонсировании ВСУ».

Причиной отмены выступлений [Александра Гудкова] называются «многочисленные жалобы людей», которые «обвиняют Гудкова в спонсировании ВСУ». Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто проявил жесткость, кто отстоял нашу позицию! Позицию патриотов и честных людей, ненавидящих подлость и узкость, предательство и лицемерие, — написала в блоге Поплавская.

Ранее Поплавская заявила, что главной проблемой уехавших из России актеров Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) является «непомерное количество алкоголя». Так Поплавская отреагировала на новость об объявлении Лазаревой в розыск. По ее словам, спасти уехавших из России коллег мог бы «трезвый взгляд на жизнь».

До этого Поплавская пожаловалась подписчикам на угрозы ей и ее сыну, которые начали поступать от пользователей с Украины. По ее словам, «националисты», прикрываясь чужой личностью, сначала хотели выманить деньги, а затем начали угрожать.