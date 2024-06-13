«Губит алкоголь»: Поплавская об оскорбивших россиян Лазаревой и Трояновой Поплавская заявила, что Лазареву и Троянову спасет «трезвый взгляд на жизнь»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале заявила, что главной проблемой уехавших из России актеров Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) является «непомерное количество алкоголя». Так Поплавская отреагировала на новость об объявлении Лазаревой в розыск. По ее словам, спасти уехавших из России коллег мог бы «трезвый взгляд на жизнь».

Татьяну Лазареву подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Иноагентства было мало, время уголовных дел настало. Вообще, мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву, что Троянову, что Назарова с его супругой. Трезвый взгляд на жизнь, он и тело, и душу спасает, — выразила свое мнение Поплавская.

Ранее стало известно, что МВД объявило Лазареву в розыск. Отмечается, что она разыскивается по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу высказываний Лазаревой об ударах украинских беспилотников по городам России.

Телеведущая заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».