МВД объявило ведущую Татьяну Лазареву в розыск

Российскую телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск, следует из данных в базе МВД России. Отмечается, что она разыскивается по уголовной статье, какой именно — не уточняется.

Татьяна Юрьевна Лазарева, 21.07.1966. Разыскивается по статье УК, — сказано в публикации.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Лазареву разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу высказываний Лазаревой об ударах украинских беспилотников по городам России.

Телеведущая заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

В марте Татьяна Лазарева заявляла, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По словам артистки, таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.