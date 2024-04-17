В прокуратуре заинтересовались телеведущей Лазаревой Прокуратура проверит слова телеведущей Лазаревой об атаках на российские города

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Татьяна Лазарева

Прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний российской телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) об ударах украинских беспилотников по городам России, сообщила в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она опубликовала фото документа из прокуратуры, в котором ведомство обещает начать проверку.

С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах, — говорится в публикации.

Лазарева заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

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