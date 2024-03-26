Слепаков избавляется от последнего бизнеса в России Слепаков подал заявление на ликвидацию своего российского ИП

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после переезда в Израиль из-за начала СВО подал заявление об избавлении от своего ИП, через которое получал деньги по рекламным и рабочим контрактам, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, это — последний бизнес артиста в России, приносивший ему доход. Налоговая примет решение о ликвидации ИП артиста 1 апреля.



Ранее Слепаков продал свою 217-метровую квартиру в ЖК Park Residence рядом с Крымской набережной Москвы-реки в самом центре столицы, говорится в сообщении. Апартаменты Слепакова купили за 295 млн рублей.

До этого Московский городской суд признал законными решения Замоскворецкого районного суда Москвы, который отказался исключать из реестра иностранных агентов Слепакова и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующий запрос представители этих двух артистов направили в инстанцию летом прошлого года.



Также Слепаков стал одним из артистов, которые поддержали народную артистку СССР Аллу Пугачеву в конфликте с певцом Стасом Михайловым. Помимо Слепакова, на сторону Примадонны встали телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), актеры Иван Новиков и Максим Виторган, певица Лайма Вайкуле, украинский клипмейкер Алан Бадоев и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.