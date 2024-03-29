Что известно о планах Татьяны Лазаревой баллотироваться в Мосгордуму

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила о планах баллотироваться в Мосгордуму. Что об этом известно, кто против?

Что сказала Лазарева?

Во вторник, 26 марта, Лазарева заявила, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По словам артистки, таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.

При этом свои антироссийские высказывания актриса объяснила «велением собственной совести и души». Также телеведущая назвала себя «настоящим патриотом», а грядущее голосование — «недовыборами».

Согласно российскому законодательству, иноагентам запрещено влиять на выборы, но право избираться они имеют. При этом в декабре 2023 года Мосгордума разработала законопроект о запрете для иноагентов избираться в органы власти.

Как отреагировали общественники на планы артистки

Как пишет Telegram-канал Mash, представителей «Зова народа» возмутило желание «поливающей грязью страну» и проживающей с 2016 года в Испании Лазаревой баллотироваться в депутаты.

«Межрегиональное общественное движение „Зов народа“ обращается к вам с просьбой инициировать законодательную инициативу, которая запретит иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности. Мы считаем, что это необходимо, чтобы защитить нашу страну от внешних вмешательств. В марте этого года иностранный агент Татьяна Лазарева, которая уже восемь лет проживает в Испании, вдруг решила баллотироваться в Мосгордуму», — говорится в обращении общественников к ГД и ФСБ.

Также в организации считают, что планы телеведущей не более чем очередная провокация, которая может дестабилизировать ситуацию в стране на фоне выборов в столичный парламент. Общественники отметили, что, учитывая «последние события и скандалы, связанные с иностранными агентами», это представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету России.

«Поэтому просим вас поднять в Государственной думе ФС РФ вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности. Принять все необходимые меры для обеспечения честных, прозрачных и свободных от внешнего влияния выборов в преддверии единого дня голосования в сентябре 2024 года», — отметили они.

По данным Mash, в Госдуме уже обратили внимание на случившееся и пообещали обсудить и разработать соответствующий законопроект.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Татьяна Лазарева и Михаил Шац

Как сейчас живет Лазарева

26 января 57-летняя телеведущая сообщила о разводе с 58-летним юмористом Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни.

Лазарева отметила, что сдержала данное подписчикам обещание лично сообщить о расторжении их с Шацем брака. По словам телеведущей, теперь она стала свободной женщиной. Лазарева подчеркнула, что ни она, ни супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей — двух общий дочерей Софьи и Антонины, а также сына телеведущей от других отношений Степана.

В июне 2022 года Лазарева заявила о своем намерении вернуться в Россию в ближайшее время. Знаменитость переехала за границу после начала специальной военной операции. Она отмечала, что не отказывается от своей позиции, но скучает по родине.

После того как телеведущую в июле 2022-го признали иностранным агентом, она поделилась эмоциями от нового статуса. Лазарева рассказала, что пала духом и находится в депрессии, а также испытывает чувство ужаса и позора.

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