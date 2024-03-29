В Минюсте рассказали, могут ли иноагенты участвовать в выборах Минюст: статус иностранного агента не предполагает запрет на участие в выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранные агенты имеют право на участие в выборах в качестве кандидатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст. При этом граждане в соответствующем статусе обязаны соблюдать наложенные на них ограничения.

В частности, они должны указывать статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещениях для голосования. Все ограничения, обусловленные статусом иноагента, определены законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом пассивное избирательное право граждан не ограничивается законодательством, отметили в ведомстве.

Минюст добавил, что все обязанности кандидатов на выборные должности, находящихся в реестре иноагентов, также определены в соответствующих федеральных законах, касающихся голосований разного уровня.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. При этом доказательства своих слов он отказался предоставить. В то же время музыкальный продюсер Сергей Дворцов отметил, что Пугачева была счастлива, узнав, что ее могут признать иностранным агентом.