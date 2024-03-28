«Просто счастлива»: продюсер о реакции Пугачевой на возможное иноагентсво Продюсер Дворцов: Пугачева счастлива, что ее могут признать иноагентом в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева была счастлива, узнав, что ее могут признать иностранным агентом в России, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, которые приводит MK.RU, она занята своими делами и не озабочена тем, какие меры в отношении нее может принять РФ.

Люди, которые с ней тесно дружат, намекнули, что она просто счастлива, как ни странно. Она даже обрадовалась. Потому что, если мы помним, Алла Борисовна подавала заявление о том, чтобы ее тоже признали иноагентом, как и мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Но Минюст тогда не отреагировал, — пояснил Дворцов.

Также продюсер объяснил, что артистка сейчас занята рабочими делами и подготовкой к юбилею. Он уточнил, что концерт Пугачева планирует провести 15 апреля на Кипре. Тогда же она хочет презентовать свой новый альбом, который записывала в России, добавил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. При этом доказательства своих слова он отказался предоставить.

Певица и актриса Вика Цыганова считает ярлык иноагента для Примадонны вполне заслуженным. По ее словам, именно этого достойна певица после своих поступков и высказываний во время проведения российской СВО.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин предположил, что внесение Пугачевой в список может сделать статус иноагента почетным. Он отметил, что такой сценарий может оказаться дискредитацией самого реестра.