Адвокат раскрыл неочевидные последствия признания Пугачевой иноагентом Адвокат Жорин: признание Пугачевой иноагентом может сделать статус почетным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом дискредитирует сам реестр иноагентов, заявил в комментарии для NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным.

Как я говорил ранее, вероятность [признания иноагентом] есть у любого человека в России, у которого есть свое мнение, отличающееся от генеральной линии партии, потому что критерии включения в реестр размыты, — заявил Жорин.

Адвокат предположил, что процедуры признания гражданина иноагентом «как таковой не существует». Он допустил, что списки для включения в соответствующий реестр «спускают» из администрации президента. Либо внутри Минюста России есть «какая-то небольшая комиссия», которая занимается мониторингом блогов и соцсетей и включает в список тех, «кто громче всех и негативно высказывается», подо что «натягивают мотивировку».

В данном случае «начата процедура» — громко сказано. Надеюсь, что Пугачеву не включат в реестр иностранных агентов, потому что если ее в реестр внесут, то это, скорее всего, и дискредитирует сам реестр, а не Пугачеву, — добавил Жорин.

Адвокат назвал Примадонну одним из символов России, легендарным артистом и человеком. Перед тем как включить ее в реестр иностранных агентов, Жорин предложил убрать из законодательства свободу слова.

Это, повторюсь, дискредитирует реестр. Уже в определенных кругах включение в реестр является знаком признания. Если Пугачеву включат, то нахождение в списке может стать почетным. Люди сами начнут искать, может быть, способы туда попасть, — заключил адвокат.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.