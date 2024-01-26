Проблемы со здоровьем, депрессии, измены: почему развелись Шац и Лазарева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Лазарева и Михаил Шац

26 января 57-летняя телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила о разводе с 58-летним юмористом и телеведущим Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Почему пара рассталась после 26 лет брака, при чем здесь измены и депрессия?

Что сказала Лазарева о разводе с Шацем

Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни.

Лазарева отметила, что сдержала данное подписчикам обещание лично сообщить о расторжении их с Шацем брака. По словам телеведущей, теперь она стала свободной женщиной. Лазарева подчеркнула, что ни она, ни супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей — двух общий дочерей Софьи и Антонины, а также сына телеведущей от других отношений Степана.

Телеведущая пожелала подписчикам семейного счастья. Она призвала жить в браке, будучи счастливыми, а если так не получается, то следует разойтись, не думая о мнении общественности, следящей за жизнью пары.

Связан ли развод Лазаревой и Шаца с депрессией артистки

О расставании звездной пары в СМИ заговорили в 2016 году: тогда Лазарева с младшим ребенком перебралась в Испанию. Еще одна волна сплетен прокатилась в 2018 году, однако официального заявления со стороны супругов не было.

В 2019 году появилась информация, что у Лазаревой имеется психическое заболевание. StarHit предполагал, что именно по этой причине Шац отправил ее в Испанию, а сам стал крутить романы с поклонницами. Информацию супруги опровергли, а в конце 2020-го ведущий подтвердил, что жена вернулась в Москву.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Татьяна Лазарева и Михаил Шац

В 2021 году телеведущая все же призналась, что долгое время принимала антидепрессанты, которые отчасти повлияли на развод с Шацем. По словам Лазаревой, она страдала из-за резкой и часты смены настроений, из-за чего, когда переставала принимать препараты, ей хотелось расстаться с Шацем.

Ведущая отметила, что супруг тоже переживал тяжелые психологические эпизоды. Тогда же артистка выразила сожаление, что общего лекарства для лечения ее расстройства нет. Впоследствии выяснилось, что депрессия обострялась на фоне другого тяжелого заболевания — язвенного колита.

Правда ли, что Шац изменял Лазаревой

В мае 2021 года телеведущая опубликовала пост, в котором рассуждала об измене и предательстве. Она отмечала, что многие сталкивались с этим в жизни, становясь той или иной стороной супружеской неверности.

Актриса задалась вопросом, почему ложь и обман сопровождают людей в течение всей жизни. По ее словам, каждая распознанная ложь отзывается болью и наносит травму, требующую долгого лечения. Лазарева не уточняла, причину появления поста.

При этом Telegram-канала «Небожена» со ссылкой на друзей пары сообщал, что Шац является сексоголиком. Кроме того, журналисты упрекали артиста в психологическом и финансовом насилии над женой. По информации администраторов канала, Шац изменял супруге на глазах общих друзей и знакомых.

«Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь €1500 в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку», — говорилось в посте

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