Лазарева сообщила об официальном разводе с Шацем Лазарева и Шац развелись после 26 лет брака

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

57-летняя комик Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила об официальном разводе с 58-летним юмористом и телеведущим Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после 26 лет брака. Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Лазарева добавила, что они с супругом многое пережили за годы совместной жизни.

Лазарева отметила, что сдержала обещание подписчикам лично сообщить о расторжении их с Шацем брака. По ее словам, теперь она стала свободной женщиной.

Ранее Лазарева заявила, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Лазарева признала, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

Шац до этого признался в глубокой тоске по родине, где остался его дом и похоронены родители. По словам телеведущего, ему тяжело думать о том, что он никогда больше не сможет вернуться в Россию. Он отметил, что, покидая страну, в первую очередь думал о детях, которых нельзя было оставлять одних.