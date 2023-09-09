Постоянный стресс и Бали: как живет актер Михаил Шац после отъезда из РФ

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Михаил Шац

Актер и комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в апреле прошлого года. Он осудил спецоперацию и отправился жить в Израиль. Чем сейчас занимается юморист?

Почему Михаил Шац уехал из России

Михаил Шац рассказывал, что получил израильское гражданство в 2015 году, однако переехать решился только после начала спецоперации. Комик объяснял, что выбрал Израиль, так как у него «возникла тяга к корням».

Изначально Шац уехал из России в Испанию к супруге актрисе Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Однако в июне телеведущая сообщила, что ее муж теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе. Шац и Лазарева объявили о расставании в 2021 году, но официально они до сих пор не разведены.

Артист в интервью признавался, что по сей день испытывает неуверенность после переезда в Израиль. Шац заявлял, что живет в постоянном стрессе, но «работает над этим». Он называл эмиграцию «травмой» и отмечал, что в России у него, помимо имущества, осталось много друзей.

В сентябре прошлого года Минюст РФ признал актера иноагентом. Шац попал в соответствующий список за получение иностранного финансирования.

Какое имущество осталось у Михаила Шаца в России

По информации LIFE.ru, в начале нулевых Михаил Шац покупал землю на острове Витенево, которая находится в 20 км от Москвы — в Мытищинском районе Подмосковья. На берегу Пестовского водохранилища есть деревня Пестово, где у телеведущего имеется шесть участков общей площадью 30 соток. Там вместе с бывшей возлюбленной Татьяной Лазаревой и детьми он жил в двухэтажном деревянном доме.

В 2007 году Шац приобрел шестикомнатную квартиру площадью более 180 квадратных метров на углу улиц Садовой-Кудринской и Спиридоновки. Она могла стоить около 115 млн рублей.

В 2009 году шоумен стал собственником 190-метровой квартиры на улице Александра Невского — в районе Белорусского вокзала. Однако спустя год имущество было продано.

При этом прописан Шац был в родном Санкт-Петербурге. Его дом в Северной столице находится в Центральном районе на улице Моховой — в 800 метрах от Марсова поля. Там в доме 1905 года постройки на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 82 квадратных метра.

Артист заявлял в интервью Ксении Собчак, что пока не знает, будет ли продавать свое имущество в РФ.

Чем Михаил Шац занимается за границей

В интервью Ксении Собчак Михаил Шац отмечал, что его карьера по-прежнему завязана на русской аудитории и русском языке. По его словам, он ездит по Европе и дает там стендап-концерты. На выступления артиста приходит российская публика.

В Израиле комик живет в съемной квартире вместе со своей старшей дочерью, пишет LIFE.ru. На жизнь он продолжает зарабатывать концертами. Его выступления проходят в Вене, Мюнхене, Праге, Гамбурге, Берлине, Брюсселе и других европейских городах.

Шац в интервью говорил, что сейчас берется за любую работу и ездит по странам со своей новой программой на русском языке. Послушать его приходят также коллеги-артисты.

Что за история с задержанием Михаила Шаца

В марте этого года появилась информация о задержании Михаила Шаца на Бали. Актера задержали перед его концертом 8 марта. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда. Зрителям обещали вернуть деньги.

Шац подтверждал информацию о задержании в соцсетях. Причиной стало нарушение миграционного законодательства Индонезии. Спустя время комик вернулся в Тель-Авив, а организаторы мероприятия сообщили, что приостановят проведение концертов на время выяснения обстоятельств иммиграционного рейда.

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