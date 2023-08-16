Лазарева радуется крови россиян: точка невозврата пройдена

Фото: АГН «Москва»

Татьяна Лазарева

Комик-иноагент Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) в интервью латышскому YouTube-каналу «И грянул Грэм» заявила, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города.

Чего желает России Татьяна Лазарева

Тут же она поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Лазарева признала, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

Что-то там, в цеху комиков, происходит неладное. Какие-то болезненно самолюбивые с явно завышенной самооценкой персоны выползают из этого инкубатора. Им тесно в залах, на сценических площадках — им нужны арены. Они устали смешить — они хотят поучать и обличать.

Не каждый уже узнает в этой немолодой и слегка помятой женщине некогда вполне успешную, часто мелькавшую на экране в юмористических шоу Татьяну Лазареву.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Как юмористка Лазарева стала иноагентом

«Сдуваться» в творческом отношении она начала давно. За спиной остался КВН (да-да, и она оттуда же), «О.С.П. студия», «Хорошие шутки». Больше особо и вспомнить-то нечего. Так и канула Таня. А возродилась из пепла по-настоящему с началом специальной военной операции. Решила, как видно: на «за» не заработать, а вот на «против»... Почему бы и нет?

Сначала махнула в Киев, затем в Испанию, где у нее собственный дом в курортном городке Марбелья. Именно там, гуляя по пляжам Андалусии, она почему-то стала особенно надуваться ненавистью к России. И, как из рога изобилия, посыпались её антироссийские интервью и злобные высказывания в соцсетях. Спустя несколько месяцев её «усилия» были замечены, и Минюст РФ внес её в список иноагентов.

Эта неприятная новость застала её за праздничным столом. Ей тогда стукнуло 56. Своим встревоженным подписчикам Лазарева заявила, что ей от этой новости ни горячо ни холодно. Между тем совсем скоро она попыталась оспорить решение Минюста РФ в суде. Но ей по понятным причинам было отказано.

Вовсе разобидевшись, Татьяна перестала делать пометку о своём статусе иноагента, публикуя новые материалы в соцсетях. В своих интервью бывшая звезда жалуется, что печатать плашки, которые к тому же следует набирать капслоком, невыносимо... физически.

Первый и второй штрафы, равные соответственно двум и 30 тысячам рублей, она прошла уверенно. Но впереди новые уровни — суммы взысканий могут вырасти до миллиона.

Между тем найти работу на солнечном побережье Коста-дель-Соль оказалось совсем не просто. Сейчас бы самое время раскаяться, но злое и чрезвычайно активное украинское интернет-сообщество порвёт Таню на части.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева

Простит ли Россия Лазареву за ее высказывания

А наш народ простил бы. Мы не держим зла на тех, кто искренне признаёт ошибки и приходит с повинной. Но, скорее всего, уже пройдена точка невозврата, и сама Татьяна Лазарева это осознаёт.

Ей не хочется ставить подпись «иноагент», не хочется платить штрафы, не хочется каяться, не хочется жить на родине. И она, как те мыши, что «жевали кактус, кололись, плакали, но продолжали жевать», никак не может остановиться. Утверждают, что в её гардеробе преобладают желто-голубые наряды и что Испания, по её мнению, одна из самых сложных для проживания стран. Для немолодых женщин-комиков из России — наверное.

В интернете сохранился фрагмент выступления Лазаревой в КВН за команду НГУ. Да, многие помнят этот номер. «Молчи, ничего не говори, стыдоба моя!» — распевает Таня. Напомнил бы кто ей эту заповедь.