Поплавская пожаловалась на угрозы от украинцев Поплавская сообщила об угрозах физической расправы от украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале пожаловалась подписчикам на угрозы ей и ее сыну, которые начали поступать от пользователей с Украины. По ее словам, «националисты», прикрываясь чужой личностью, сначала хотели выманить деньги, а затем начали угрожать.

На что я ответила, что не боюсь их и прятаться не буду. Более чем уверена, что пишут какие-то крысы, подстилки СБУ. Такие интернет-тролли. Хотят запугать, остановить нас, — написала Поплавская.

Она подчеркнула, что если бы в чем-то по-человечески была неправа, то осеклась бы, затихла и «залегла на дно». Актриса подчеркнула, что живет для своей страны, детей и внуков, поэтому сделает все для победы над несправедливостью и ненавистью.

Ранее на фоне ареста начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова Поплавская заявила, что внутренний враг является самым страшным. Она пожелала РФ справиться с теми, кто «разрушает страну изнутри».

Знаменитости, вернувшиеся на экраны федеральных каналов после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, не имеют ни стыда ни совести, высказывала мнение Яна Поплавская. Она подчеркнула, что речь идет о «чудовище в перьях», но не стала называть фамилий.