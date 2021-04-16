Победитель первой «Маски» раскрыл тайну о гонорарах за участие в шоу

https://static.news.ru/photo/c7bd91fc-9eb0-11eb-a676-96000091f725_660.jpg Анатолий Цой Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Певец Анатолий Цой, бывший участник группы MBAND, рассказал, сколько ему заплатили за участие в первом сезоне шоу «Маска». Ранее один из продюсеров проекта отказался отвечать на соответствующий вопрос.

Цой в первом сезоне шоу выступал в костюме Льва. Исполнитель в итоге добился победы. В текущем сезоне, по собственному признанию, он переживает за Змею. Певец уверен — под этой маской скрывается Светлана Лобода.

На вопрос о гонорарах за участие в проекте он ответил следующим образом.

Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно, — цитирует артиста издание «Собеседник».

Как ранее передавал NEWS.ru, ведущий телешоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров выложил в своём TikTok ролик с последнего выпуска передачи. Он стоял на сцене с Носорогом, который отвечал на вопросы членов жюри.

Когда Регина Тодоренко и Филипп Киркоров начали рассуждать о том, что в шоу осталась одна-единственная женщина — Змея, Носорог задал вопрос: «Почему только одна?». И в этот момент жюри сильно напряглось, они в тишине переглянулись и посмотрели на персонажа.