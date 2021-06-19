Певицу МакSим ввели в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/cc3e29fe-d0eb-11eb-8fb4-96000091f725_660.jpg МакSим Фото: maksimartist/instagram.com

Российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) перевели на ИВЛ, но анализы на COVID-19 показали отрицательный результат, передаёт РИА Новости со ссылкой на её представителя. Кроме того, пациентку ввели в искусственную кому. Накануне звезда сообщила, что лежит в больнице с 40-процентным поражением лёгких.

Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно, — отметила представитель МакSим.

Она добавила, что у знаменитости диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией, то есть «насыщение кислородом в крови достаточно низкое», парный орган «не прочищался», поэтому медики ввели МакSим в кому.

На своей странице в Instagram Абросимова призналась, что выступала с высокой температурой. Но тесты на COVID-19 оказались в норме. По словам исполнительницы, ей стало плохо 11 июня. МакSим добавила, что выступление 19 июня пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали её здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».

Исполнительница не так давно вернулась к творчеству. 1 февраля 2020-го стало известно, что она временно остановила музыкальную карьеру. По словам представителя певицы, это было связано с проблемами со здоровьем. Артистка травмировалась в ДТП в 2019-м, после чего долго восстанавливалась.