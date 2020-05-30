Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Российская поп-певица Валерия приняла участие в YouTube-шоу Comment Out, где заявила, что пользователи соцсетей любят бессмысленный контент.
Гостьей шоу стала другая исполнительница, Анита Цой. Ведущие дали ей задание позвонить Валерии и предложить той провести прямой эфир в соцсети и принять участие в различных челленджах. Валерия от предложения отказалась, но
Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато, — ответила певица.
Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной. Валерия
Как писал NEWS.ru ранее, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не простит музыканта Сергея Шнурова за то, что тот в стихах упомянул супругу продюсера певицу Валерию. Пригожин считает, что Шнуров должен «как минимум» извиниться перед артисткой.
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