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Певица Слава сообщила о смерти мамы

00:17, 16 марта 2021 28
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава сообщила поклонникам о смерти своей мамы. Трагедия случилась ещё месяц назад, однако рассказать об этом артистка смогла только сейчас.

На своей странице в Instagram Слава разместила своё фото с мамой и призналась, что ей сложно говорить о произошедшем, однако она решила это сделать, чтобы больше не возникало вопросов.

Месяц назад от нас ушла мама. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: «Почему не пришла?», «Почему не можете?» (это по съёмкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу, только рыдать круглосуточно, — написала артистка.

По словам Славы, она старается держаться на людях, однако с каждым днём чувствует себя всё хуже.

Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное — здоровым.

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