Певица Слава сообщила о смерти мамы

Певица Слава сообщила поклонникам о смерти своей мамы. Трагедия случилась ещё месяц назад, однако рассказать об этом артистка смогла только сейчас.
На своей странице в Instagram Слава
Месяц назад от нас ушла мама. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: «Почему не пришла?», «Почему не можете?» (это по съёмкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу, только рыдать круглосуточно, — написала артистка.
По словам Славы, она старается держаться на людях, однако с каждым днём чувствует себя всё хуже.
Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное — здоровым.