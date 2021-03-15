Певица Слава сообщила о смерти мамы

https://static.news.ru/photo/c0a47566-85d3-11eb-81db-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава сообщила поклонникам о смерти своей мамы. Трагедия случилась ещё месяц назад, однако рассказать об этом артистка смогла только сейчас.

На своей странице в Instagram Слава разместила своё фото с мамой и призналась, что ей сложно говорить о произошедшем, однако она решила это сделать, чтобы больше не возникало вопросов.

Месяц назад от нас ушла мама. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: «Почему не пришла?», «Почему не можете?» (это по съёмкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу, только рыдать круглосуточно, — написала артистка.

По словам Славы, она старается держаться на людях, однако с каждым днём чувствует себя всё хуже.

Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное — здоровым.