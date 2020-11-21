16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Певица Гросу объяснила, почему не звонит Лепсу

12:52, 23 ноября 2020
Алина Гросу Алина Гросу Фото: alina_grosu/instagram.com

Певица Алина Гросу, покинувшая продюсерский центр Григория Лепса, заявила, что сохранила хорошее отношение с исполнителем, однако не может просто так ему позвонить. 

Мне неудобно ему звонить или писать. С большим уважением отношусь ко времени талантливых и занятых личностей, – сказала Гросу порталу Sobesednik.ru. 

Однако при этом певица отметила, что они с Лепсом видятся на разных мероприятиях и могут поздороваться друг с другом. 

Ранее NEWS.ru писал, что Лепс из-за пандемии закрыл кулинарную лавку в центре Москвы. 


 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео