Певица Гросу объяснила, почему не звонит Лепсу

Певица Алина Гросу, покинувшая продюсерский центр Григория Лепса, заявила, что сохранила хорошее отношение с исполнителем, однако не может просто так ему позвонить.
Мне неудобно ему звонить или писать. С большим уважением отношусь ко времени талантливых и занятых личностей, – сказала Гросу
порталуSobesednik.ru.
Однако при этом певица отметила, что они с Лепсом видятся на разных мероприятиях и могут поздороваться друг с другом.
Ранее NEWS.ru писал, что Лепс из-за пандемии закрыл кулинарную лавку в центре Москвы.