Певица Гросу объяснила, почему не звонит Лепсу

Фото: alina_grosu/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв опубликовал в Instagram фото, на котором он стоит на беговых лыжах в зимнем парке. После госпитализации артиста прошло только восемь дней.

Первый снег за два года. Грех не воспользоваться! — подписал фото Хрусталёв. Его поклонники порадовались, что он пошёл на поправку и возвращается в форму. В комментариях на вопрос о самочувствии...