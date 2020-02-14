https://static.news.ru/photo/8aac8a10-4f6b-11ea-9d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ирина Дубцова рассказала, как однажды отказалась от секса за миллион евро. Она заявила, что предпочитает зарабатывать творчеством.

Мне предлагали миллион евро за секс. Я отказалась. Не понимаю, то ли гордиться этим, то ли дурой себя считать, — цитирует певицу StarHit.

По словам Дубцовой, песни начали приносить хороший доход ещё в юности — она пела в ресторане, будучи студенткой музучилища. Денег артистке хватало, чтобы пригласить «весь курс не в столовку, а в ресторан».

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Дубцова заявила, что женщины провоцируют мужчин на домогательства. Она отметила, что сама способна «очертить грань».