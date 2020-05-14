Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов сдал тест на коронавирус

14:41, 14 мая 2020 10
Фото: Liu Ying/ XinHua/Global Look Press

Певец Влад Топалов сдал тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в Stories в Instagram.

Он опубликовал фото тест-полоски и расшифровки, которая показала отрицательный результат на коронавирус, информирует «Газета.ру».

instagram.com/vladtopalovofficial

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, известная российская певица Татьяна Буланова рассказала, что планирует сдать тест на коронавирус в ближайшем будущем. Певица испытывала проблемы со здоровьем с начала апреля.

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