Певец Влад Топалов сдал тест на коронавирус

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Футболист Дмитрий Тарасов назвал главную причину развода с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, препятствием их браку стало нежелание той иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.

Об этом он рассказал на шоу «Алёна, блин!». Футболист признался, что на словах его бывшая давала согласие на пополнение, но всё её поведение говорило об обратном. Я сказал Оле: «Как...