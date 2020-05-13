Татьяна Буланова решила сдать тест на COVID-19 из-за плохого самочувствия

https://static.news.ru/photo/c8187aa4-9542-11ea-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица Татьяна Буланова рассказала, что планирует сдать тест на коронавирус в ближайшем будущем.

Певица испытывала проблемы со здоровьем с начала апреля. Сначала её госпитализировали в медицинский центр имени Алмазова в предынсультном состоянии. После выписки она вновь почувствовала недомогание. Артистка подозревает, что подхватила простуду.

Скорее всего, была лёгкая простуда. Но сейчас уже всё практически прошло, так что чувствую я себя нормально, — рассказала она журналистам KP.RU.

Буланова рассказала, что особо не волнуется из-за коронавируса, она старается соблюдать режим самоизоляции и почаще мыть руки.

Тест я пока ещё не делала, но планирую сделать как-нибудь в будущем. Не потому, что сильно боюсь или опасаюсь, а просто на всякий случай, — призналась певица.

NEWS.ru писал, что Буланова за некоторое время до госпитализации жаловалась на безденежье. Она призналась, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, отразились на её финансовом состоянии. Певица подчеркнула, что у неё нет финансовых выплат и дотаций.