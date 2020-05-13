Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки

https://static.news.ru/photo/86a57f0a-94d8-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: instagram.com/bulanova.official/

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала, что после выписки из больницы вновь почувствовала ухудшение самочувствия.

Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая <...> Надеюсь, всё хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но если появится необходимость — сделаю это , — привели слова певицы на портале Starhit.ru.

Отмечается, что Татьяна Буланова после выписки из больницы, куда попала с подозрением на инсульт, находилась на самоизоляции в своей квартире.

Артистка отметила, что попала в реанимацию, а затем её перевели в обычную палату и самочувствие стало улучшаться. Она поделилась, что её беспокоили тахикардия и дистония, сообщал NEWS.ru ранее.