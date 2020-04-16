Буланова рассказала о своём самочувствии после реанимации

Российскую певицу Татьяну Буланову перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Её состояние улучшается.
Ранее звезда обратилась за помощью к медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.
Всё хорошо, спасибо, — рассказала артистка в интервью телеканалу «360».
По её словам, о выписке пока никто не говорит.
Ранее юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один. Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови, писал NEWS.ru.