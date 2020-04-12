«Причин для радости нет»: Буланова оказалась на грани инсульта

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Российская певица Татьяна Буланова заявила, что обратилась за помощью к медикам из-за проблем с давлением и сердцем. По словам артистки, её беспокоят тахикардия и дистония.

Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень — предынсультная <...>. Конечно, причин для особенной радости нет, — приводит слова исполнительницы «Московский Комсомолец».

Буланову госпитализировали 11 апреля. Женщина оказалась в реанимации. Медики проведут полное обследование её организма. Сейчас она находится в одном из лечебных учреждений Санкт-Петербурга.

Ранее юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один. Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови.