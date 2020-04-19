Незадолго до инсульта Буланова жаловалась на безденежье

https://static.news.ru/photo/f3b5b0fc-820d-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: bulanova.official/instagram.com

Друзья и коллеги Татьяны Булановой, которая попала в больницу в Санкт-Петербурге, считают, что здоровье певицы пошатнули финансовые проблемы. Ей диагностировали микроинсульт.

О безденежье, которое усугубили ограничения, введённые из-за коронавируса, накануне госпитализации говорила и сама артистка.

Деньги закончились, а жить на что-то надо, еду покупать. Кот орёт голодный... Если карантин продлят дальше, я не знаю, что будет. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Волка ноги кормят: съездил, поработал, получил, — рассуждала Буланова в интервью НТВ.

Иногда с деньгами ей помогал старший сын, устроившийся работать в одну из кофеен в Петербурге, — правда, на время карантина она закрылась.

Буланову госпитализировали 11 апреля в предынсультном состоянии. По словам артистки, её беспокоили тахикардия и дистония. Концертный директор звезды Лариса Рассказова заявила, что сейчас певица чувствует себя хорошо, но продолжает обследование в Национальном медцентре имени Алмазова.

Как писал NEWS.ru, юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один. Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови.