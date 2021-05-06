Певец Маршал отреагировал на слухи о тяжёлой болезни

https://static.news.ru/photo/d100378c-af00-11eb-924a-96000091f725_660.jpg Александр Маршал Фото: marshalsinger/instagram.com

Певец, музыкант и композитор Александр Маршал в разговоре с журналистами опроверг сведения о тяжёлой болезни, которые были распространены в ряде СМИ. По словам артиста, информация о его проблемах со здоровьем оказалась серьёзно преувеличена, пишет KP.RU.

В марте в СМИ попали данные о якобы госпитализации Маршала в предынсультном состоянии. Журналисты предположили, что ему стало плохо в собственном подмосковном доме. Позднее появилась информация, что у артиста случился инсульт. Позднее его супруга Наталья Минькова отказалась обсуждать с журналистами состояние мужа, однако сказала, что с музыкантом всё в порядке.

Более чем через месяц после распространения слухов о тяжёлой болезни сам певец решил рассказать о своём здоровье и мартовском инциденте.

Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты всё преувеличили, когда увидели меня заезжающим в больницу, — сказал Маршал.

Музыкант добавил, что в настоящее время продолжает работать над новыми композициями.

Ранее рэп-исполнитель Иван Алексеев, известный как Noize MC, 6 марта сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Он сопроводил пост о болезни строчками из своей песни «Бассейн». Noize MC рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз Алексеева: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.