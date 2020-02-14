https://static.news.ru/photo/83be41a4-4f15-11ea-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: juliakovalchuk/instagram.com

Первый роман у певицы Юлия Ковальчук случился в 16-летнем возрасте. Её возлюбленным был молодой человек из Саратова.

По словам артистки, юноша был её товарищем. Романтические отношения начались, когда он пригласил будущую певицу к себе и предложил поступить в Саратовский университет, узнав, что ей не удалось стать студенткой столичного вуза.

Ковальчук отметила, что сильной влюблённости не было. Молодые люди испытывали друг к другу скорее дружеские чувства.

Мы были хорошими друзьями. Друзьями и расстались. Чувств просто не было к какому-то серьёзному роману, — цитирует Ковальчук сайт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи соцсетей бурно отреагировали на фото певицы в платье с глубоким декольте и разрезом почти до пояса. Одни одобрили наряд артистки, отметив, что она может позволить себе демонстрировать отличную фигуру. Другие раскритиковали артистку, назвав платье вульгарным.