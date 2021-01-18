Передача на ТВ об Алле Пугачёвой вызвала скандал

https://static.news.ru/photo/2f281660-59c3-11eb-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Программа «В тени Примадонны», вышедшая на телеканале ТВЦ, вызвала громкий скандал. Звёздные участники передачи, у которых брали интервью, пожаловались на обман и манипуляции со стороны продюсеров и журналистов.

Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же моё получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачёвой, — цитирует «Экспресс газета» певца Игоря Наджиева.

Другая гостья программы, певица Лика Стар, рассказала аналогичную историю. По её словам, журналисты взяли у неё интервью, в котором расспрашивали о творческих планах, но в результате оставили только несколько фраз о Пугачёвой. При этом она отметила, что у неё нет никакого конфликта с Примадонной.

Но это всё было вырезано из интервью. В итоге два с половиной часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно, — пожаловалась артистка.

В результате телевизионная передача об Алле Пугачёвой вызвала громкий скандал. Недоумение по поводу ситуации выразили не только артисты, но и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, который потребовал разобраться в причинах произошедшего.

Как сообщал NEWS.ru, иллюзионист Сергей Сафронов, уволенный с должности ведущего телепроекта «Битва экстрасенсов» после скандала о взятках, заявил, что испытывает прессинг и травлю, но всё-таки рад сложившейся ситуации, так как она позволила ему увидеть настоящих доброжелателей в своём окружении. Он также добавил, что пойдёт до конца и будет отстаивать репутацию в суде.