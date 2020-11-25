Пенкин обиделся на власти за отсутствие звания заслуженного артиста

https://static.news.ru/photo/01b784de-2f1d-11eb-ae24-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пенкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Пенкин пожаловался, что у него нет звания заслуженного артиста России. 10 февраля певцу исполнится 60 лет.

И самое большое мое желание, чтобы мне присвоили хотя бы звание заслуженного артиста России. Меня никто никогда не поздравляет: ни чиновники, ни руководители страны, – сказал Пенкин порталу Sobesednik.ru.

Певец напомнил, что он занесён в Книгу рекордов Гиннеса за свой широкий диапазон. Однако при этом отметил, что никакие документы на звание собирать не будет.

Я не подавал документы на получение звания, потому что считаю, что Министерство культуры и остальные ведомства должны знать, понимать и ценить творческих людей, – сказал певец.

Ранее Игорь Матвиенко в интервью NEWS.ru заявил, что не будет собирать документы на звание народного артиста России.