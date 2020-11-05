Игорь Матвиенко: «„Иванушки“ будут с нами всегда»

Игорь Матвиенко в 2020 году стал заслуженным артистом России, однако к званиям и наградам относится равнодушно. Он живёт творчеством и своими проектами. О жизни в период пандемии, долгожительстве «Иванушек» и законодательной защите творческой сферы продюсер рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Коронавирус и творчество: как локдаун повлиял на планы

— Сколько потерял ваш продюсерский центр с начала пандемии?

— Я думаю, что 99%. К сожалению, здесь есть какой-то перекос. Для меня до сих пор не понятный. Почему можно в метро ездить, ходить по тысяче человек на пляжи, а в концертных залах нельзя собираться. Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись. Получается, что какие-то сферы, в которых был упадок, практически полностью восстановились, включая те же рестораны. В шоу-бизнесе катастрофическая ситуация. Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси.

Мы потеряли всё. Мы негосударственная сфера культуры, артисты не получают зарплату. Так принято везде: мы получаем зарплату от числа концертов, которые отрабатываем. Есть ещё, конечно, авторские отчисления, но они тоже упали в период карантина.

— Вам пришлось уволить кого-то?

— Мы никого не увольняли.

— Вы довольны действиями властей в этот сложный период?

— То, что сделала Москва в этот период, — нужно всем памятники поставить. Я видел, как разворачивались больницы, центры. Ещё нужно учитывать, что не было такого опыта в мире. Была паника. Но люди в правительстве, врачи сделали своё дело. И продолжают делать.

— А как карантин повлиял на вас?

— Лично мне он помог, потому что у меня была возможность никуда не бежать, посидеть дома. За эти несколько месяцев я написал такое большое количество музыки, которое не написал за последние лет десять.

«Иванушки» будут с нами всегда?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Группе «Иванушки» в этом году 25 лет, но коронавирус поставил под вопрос все концерты в ноябре и декабре, как минимум. Юбилей коллектива состоится?

— Безусловно. Пока у нас он стоит в плане. Но мы внимательно следим за обстановкой и смотрим, что будет. Пока мы планируем бурно отметить 25-летие бойз-группы.

— А зрители так же активно покупают билеты? Или есть настороженность?

— Как ни странно, у нас был один концерт, и он был продан. Поэтому добавили ещё один, который тоже сейчас практически продан.

— А в чём секрет долголетия группы?

— Всё идёт, как и должно идти. Секрета никакого нет. Конечно, звучит странно, что бойз-бенду исполняется 25 лет. Это, наверное, единственная такая группа в мире. Но факт остаётся фактом. Эта группа никогда не распадалась.

— А думали ли вы 25 лет назад, что этот проект будет существовать так долго?

— Тогда я ничего не думал, у меня мозгов не было.

— А сейчас? Группа будет так же популярна и дальше?

— «Иванушки» будут с нами всегда.

Закон и культура: нужна ли защита творческой сфере

Из личногно архива Игоря Матвиенко Из личногно архива Игоря Матвиенко

— Как вы говорили, артисты остались без заработка в период карантина. Но, например, для Запада это не проблема. И в хорошие времена, например, Адель спокойно на два года ушла со сцены, чтобы записать новый альбом, и получала авторские отчисления. На них западные звёзды и авторы могут жить годами. Но в России всё не так. Вы возглавляли Российское авторское общество и до сих пор с ним связаны. Как дела в РАО обстоят сейчас?

— Я недавно встречался с Максимом Дмитриевым (председатель правления РАО. — NEWS.ru). В связи, конечно, с пандемией и закрытием ресторанов и прочих концертных площадок очень сильно упали все доходы.

Плюс сейчас, насколько мне известно, РАО должно платить налог в Пенсионный фонд. То есть авторы в конечном итоге стали получать ещё меньше. Видимо, нужно будет писать письмо правительству, чтобы что-то придумали.

— Сферу развлечений изначально внесли в список наиболее пострадавших отраслей в связи с пандемией. Как вы можете оценить действия властей в этом направлении?

— К сожалению, сейчас вот у нас до сих пор важнейшими из искусств являются кино и спорт. Огромные деньги вливаются, это очень хорошо. Но про музыку, особенно популярную, вообще забыли.

На последнем заседании совета по культуре при президенте сказали буквально пару слов о нашей сфере. И мне хотелось бы вернуть то отношение государства к так называемой лёгкой музыке, которое было в Советском Союзе.

Я даже думаю, что в музыку, в процесс прослушивания, всё-таки вовлечено куда больше людей, чем, например, в спорт. Не знаю, будем оптимистично смотреть вперёд. Надеюсь, всё наладится.

— А нужны ли изменения в российском законодательстве, чтобы защитить авторов и исполнителей?

— Насколько я знаю, сейчас меняется конституция. Закон о культуре, который очень давно не изменялся. Надеюсь, там будут какие-то изменения. Само время поменялось. Пять лет назад была одна ситуация, а сейчас, с появлением цифровых площадок для стримов, складывается другая картина. Это всё должно находить своё отражение в законах.

— Facebook в своё время убрал из соцсети все аудиофайлы, чтобы не нарушать авторские права. Нужна ли такая практика для «ВКонтакте» в России?

— Мне кажется, музыка во «ВКонтакте» — это главное для нашей страны, там доля русскоязычного материала очень сильно увеличилась. Среди молодёжи кардинально выросла. Никогда такого не было на моей памяти. Поэтому «ВКонтакте» — это у нас музыкальный ресурс номер один. Потом, может быть, идут «Яндекс» и все остальные.

— А «ВКонтакте» платит за музыку? Всё честно?

— Да, соцсеть выплачивает отчисления. У нас с ними прямой договор. Мы всё получаем в полной мере. Как проверить это, не знаю, но отчёты есть.

Конкурсы: однодневные артисты и блат

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В 2020 году коронавирус «отменил» не только локальные концерты, но и крупные международные форумы, в том числе «Евровидение». Вы всегда неоднозначно высказывались об этом конкурсе. Поменялось ли отношение сейчас?

— Да, у меня всегда было своё отношение к «Евровидению», но последнее мне, как ни странно, понравилось. Хотя конкурса не было, просто показали отрывки всех песен. Но были очень смешные вещи. И на мой взгляд, «Евровидение» стало ближе к реальности музыкантов. Раньше был свой стиль — придуманный специфический формат для «Евровидения», — который не имел ничего общего с шоу-бизнесом. И артистами там не становились. Только в первые десятилетия: ABBA, Cliff Richard.

Меня порадовали несколько девочек, не буду называть страны, которые копировали Билли Айлиш.

— Организаторы сказали, что «Евровидению-2021» быть. Должны ли Little Big всё-таки представить Россию?

— Я считаю, что Little Big — идеальный кандидат для этого конкурса. Little Big — это не музыкальная группа, это микс из всего. Это дань времени. Это и блогерство и танцы, и видео, и стёб, и немножко музыки. Очень хороший проект, но не музыкальный, поэтому идеально подходит для «Евровидения».

— Нельзя не сказать и ещё об одном музыкальном конкурсе — «Голос». Там новый скандал с ребёнком звезды — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александру обвинили в блате. Казалось бы, вопрос абсурдный, но его задают: а имеют ли право дети звёзд участвовать в таких шоу?

— Я считаю, что детей звёзд нужно просто всех собрать и отправить в концлагерь, чтобы они там тихо жили и родители их не навещали (смеётся). Ну, конечно, это абсурд! Дети есть дети. Какая разница, дети звезды или нет.

Там обвиняют жюри, что оно подсуживало. Это маловероятно. Кому какое дело? Всем по барабану. Тем более это слепые прослушивания. В общем все дети равны, и поэтому не важно, сын ты миллионера или сын участника группы «Иванушки International». Все равны.

Рэп: новые тренды в России

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— У вас особое отношение не только к «Евровидению», но и к рэперам. Что вы сейчас можете о них сказать?

— Как я и предполагал, волна популярности негатива и «наркотического секса» сама сошла. Пандемия поменяла ситуацию. Во-первых, все ценности, которые до этого воспевали рэперы, перестали быть таковыми. На первый план вышли более человеческие вещи.

Во-вторых, пришла волна некой неоромантики. Jony, Тима Белорусских — это всё, грубо говоря, «Нео-Иванушки». Это сейчас в тренде. На мой взгляд, это гораздо более правильно для эстрады и шоу-бизнеса и вообще для всего. Не нужно бросаться в крайности.

— А рэп должен учить чему-то хорошему свою аудиторию — в основном это молодёжь, конечно?

Морали в рэпе быть не должно. Исполнители должны делать то, что для них ценно, абсолютно искренне, нативно. Они точно чувствуют определённое время. Всё это отличает их от фальшивой эстрады. Но иногда рэперы всё же перегибают палку и начинают играть в красивых американских пацанов с района.

О заслугах и планах на будущее

Из личногно архива Игоря Матвиенко Из личногно архива Игоря Матвиенко

— В 2020 году вы стали заслуженным артистом России. Звания важны для вас?

— Мне это было вообще не важно, потому что уже лет 15 как мои музыканты из группы «Любэ» все получили звания заслуженных артистов.

Для меня это всегда было странным, потому что я руководитель организации. А в России действует система, когда я сам должен подать на себя документы. В этом есть что-то в корне неправильное.

Но на юбилее друзья в один голос сказали, что пора. Я отнекивался, сказал, что это уже неприлично: я пенсионер и стану заслуженным артистом. Но они настояли, и я получил почётное звание.

— А на народного будете подавать?

— Вообще не буду собирать ничего.

— А будет ли песня о периоде карантина и пандемии?

— Уже много их выпустили в этот период. Я не буду делать песню о коронавирусе. Но у меня есть задумки общечеловеческой песни с хорошим посылом.