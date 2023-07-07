Пенкин назвал лучших российских певцов Пенкин считает Магомаева и Утесова лучшими российскими певцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муслим Магомаев является одним из лучших российских певцов, рассказал эстрадный исполнитель и композитор Сергей Пенкин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в топ-5 входят те, чье творчество не забыто, например еще Валерий Ободзинский и Леонид Утесов.

Настоящие артисты оставляют шлейф после себя. Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский, Тамара Миансарова и многие из советской эстрады. Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. Их помнят и многие годы после ухода, — сказал Пенкин.

Он добавил, что современные продюсеры раскручивают почему-то не певцов с действительно сильными голосами, а «проекты» с однодневной музыкой. Пенкин считает, что «попсовики» — люди, которые работают на сцене ради денег.

Вот взять артистов, допустим, от 1990 до 2023 года — многие были звездами. И где они теперь? Где эти песни? Они «однодневные» — и песни, и исполнители. Разве это искусство? Искусство — это певцы Сергей Лемешев и Дмитрий Хворостовский, балерины Анна Павлова и Майя Плисецкая, опять же, уже упоминавшиеся Магомаев, Ободзинский. Вот это глыбы, — сказал Пенкин.

Также Пенкин рассказал NEWS.ru, что не считает композиции групп «Мираж» и «Ласковый май» музыкой, так как они подстраивались под моду. Певец считает, что эти коллективы были широко известны благодаря тому, что людям хотелось слушать «простонародную» музыку.