Пенкин заявил, что песни «Ласкового мая» не являются музыкой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин рассказал NEWS.ru, что не считает композиции групп «Мираж» и «Ласковый май» музыкой, так как они подстраивались под моду. По мнению исполнителя, эти коллективы были широко известны благодаря тому, что людям хотелось слушать простонародную музыку.

Это музыка моды. Я люблю другую музыку. Для меня это не музыка. У нас всегда любят частушки. Видимо, хотелось слушать более простонародную песню. Правильно ли это? У каждого свое мнение. Я считаю, что мы — артисты — должны воспитывать зрителя. А не зритель нас должен воспитывать, — сказал Пенкин.

До этого в разговоре с NEWS.ru певец предположил, что его стали реже приглашать для участия в телевизионных проектах и шоу, так как его музыку не понимают. Он добавил, что многих талантливых людей при жизни не принимали, а после смерти они становились классиками.

Ранее KP.RU сообщило, что Пенкин угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск — Москва коньяком спустя час после взлета. Очевидцы рассказали, что певец активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял. Сам Пенкин в разговоре с NEWS.ru опроверг эту информацию, сказав, что весь полет находился в бизнес-классе и спал.