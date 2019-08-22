https://static.news.ru/photo/e4fb2560-c4fd-11e9-995e-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Кэмерон Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон попал в объектив камер папарацци. Фоторепортёры засняли его в шортах на отдыхе в рыбацкой деревушке Рок в Корнуолле.

Снимки опубликованы в The Sun. Журналисты ехидно отметили, что экс-премьер сильно поправился и постарел с тех пор, как в 2016 году сдал ключи от дома № 10 по Даунинг-стрит.

52-летний Кэмерон отошёл от политики. Как отмечает издание, сейчас он готовится опубликовать мемуары. Долгожданная книга должна выйти 19 сентября, за несколько дней до ежегодной конференции Тори. Эта премьера откладывалась из-за данного Терезе Мэй обещания, что он не будет «раскачивать лодку», пока она пытается договориться о Brexit.

Издатели заявили, что Кэмерон в «интимных и откровенных» подробностях расскажет о том, что действительно происходило на Даунинг стрит, когда было принято решение проводить референдум о выходе из ЕС.

Ранее News.ru писал, что новый глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.